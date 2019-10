மாவட்ட செய்திகள்

கோடியக்கரை கடற்கரையில் அழுகிய நிலையில் கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலம் வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை + "||" + The whale and whale forest officials are investigating the collapse of the Kodiyakara beach

கோடியக்கரை கடற்கரையில் அழுகிய நிலையில் கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலம் வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை