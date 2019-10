மாவட்ட செய்திகள்

டெங்குகாய்ச்சல் பரவாமல் இருக்க வீடுகளை சுற்றிலும் தண்ணீர் தேங்குவதை தடுக்க வேண்டும் + "||" + Water stagnation should be prevented from spreading around homes to prevent the spread of dengue

டெங்குகாய்ச்சல் பரவாமல் இருக்க வீடுகளை சுற்றிலும் தண்ணீர் தேங்குவதை தடுக்க வேண்டும்