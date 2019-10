மாவட்ட செய்திகள்

பேரையூர் அருகே, மலை அடிவாரத்தில் புதைந்து கிடக்கும் முதுமக்கள் தாழிகள் - தொல்லியல் துறை ஆய்வு செய்ய கோரிக்கை + "||" + Peraiyur near aldermen urn buried in the foothills of the mountain - to examine the request of the Department of Archeology

பேரையூர் அருகே, மலை அடிவாரத்தில் புதைந்து கிடக்கும் முதுமக்கள் தாழிகள் - தொல்லியல் துறை ஆய்வு செய்ய கோரிக்கை