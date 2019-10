மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பன் மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தம் வாபஸ் ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு கடலுக்கு சென்றனர் + "||" + Pamban fishermen The strike was withdrawn They went to sea a week later

பாம்பன் மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தம் வாபஸ் ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு கடலுக்கு சென்றனர்