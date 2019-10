மாவட்ட செய்திகள்

அஞ்செட்டி அருகே, மின்சாரம் தாக்கி பெண் சாவு + "||" + Near Anjetti, the woman who was struck by electricity died

