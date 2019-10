மாவட்ட செய்திகள்

பேரணாம்பட்டு அருகே, போலீசாரிடம் இருந்து தப்பியோடிய சாராய வியாபாரி பிடிபட்டார் + "||" + Near Pernampattu, Fleeing from the police The liquor dealer was caught

பேரணாம்பட்டு அருகே, போலீசாரிடம் இருந்து தப்பியோடிய சாராய வியாபாரி பிடிபட்டார்