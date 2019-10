மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் இணைந்து போட்டி த.மா.கா. கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + AIADMK to contest local government polls Coalition in coalition Resolution of the meeting

உள்ளாட்சி தேர்தலில் அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் இணைந்து போட்டி த.மா.கா. கூட்டத்தில் தீர்மானம்