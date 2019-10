மாவட்ட செய்திகள்

விஜயதசமியையொட்டி கன்னியாகுமரி கடலில் துர்க்கை அம்மன் சிலை கரைப்பு + "||" + Vijayadasamyam is a virgin Statue of Durgi Amman in the sea

விஜயதசமியையொட்டி கன்னியாகுமரி கடலில் துர்க்கை அம்மன் சிலை கரைப்பு