மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண்மைத்துறை மூலம் 64,470 விவசாயிகளுக்கு ரூ.11 கோடியில் வேளாண் இடுபொருட்கள்-உபகரணங்கள் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Through the Department of Agriculture 64,470 for farmers Agricultural inputs and equipment at Rs.11 crore Collector Information

வேளாண்மைத்துறை மூலம் 64,470 விவசாயிகளுக்கு ரூ.11 கோடியில் வேளாண் இடுபொருட்கள்-உபகரணங்கள் - கலெக்டர் தகவல்