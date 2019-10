மாவட்ட செய்திகள்

டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் - கலெக்டர் அன்புசெல்வன் வேண்டுகோள் + "||" + Public to control dengue fever Cooperation must give At the request of the Collector Anbu Selvan

டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் - கலெக்டர் அன்புசெல்வன் வேண்டுகோள்