போதுமான வருமானம் கிடைக்காததால் ஊடுபயிராக மிளகு சாகுபடி செய்யும் வடகாடு பகுதி விவசாயிகள் + "||" + Inadequate income of the farmers in the northern region of Pepper cultivation

