மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி அருகே, அரிசி ஆலை அதிபர் வீட்டில் 80 பவுன் நகை, ரூ.5 லட்சம் கொள்ளை + "||" + Near Arany, At the rice mill Chancellor's house 80-pound jewelery, Rs 5 lakhs robbery

ஆரணி அருகே, அரிசி ஆலை அதிபர் வீட்டில் 80 பவுன் நகை, ரூ.5 லட்சம் கொள்ளை