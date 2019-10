மாவட்ட செய்திகள்

நிலஅதிர்வுக்கு முன்எச்சரிக்கை ஏற்பாடு செய்ய முடியாது - தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை துணை கமாண்டர் பேட்டி + "||" + No earthquake precautions can be taken Interview with Deputy Commander of the National Disaster Rescue Force

நிலஅதிர்வுக்கு முன்எச்சரிக்கை ஏற்பாடு செய்ய முடியாது - தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை துணை கமாண்டர் பேட்டி