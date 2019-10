மாவட்ட செய்திகள்

டெங்கு காய்ச்சல் ஒழிப்பு நடவடிக்கையாக ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்தவர்களுக்கு நிலவேம்பு கசாயம்; மாதவரம் போக்குவரத்து போலீசார் விழிப்புணர்வு + "||" + Dengue fever eradication activity Margo land juice for those who do not wear a helmet

டெங்கு காய்ச்சல் ஒழிப்பு நடவடிக்கையாக ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்தவர்களுக்கு நிலவேம்பு கசாயம்; மாதவரம் போக்குவரத்து போலீசார் விழிப்புணர்வு