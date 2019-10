மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்கடலில் தங்கி மீன்பிடிக்க அனுமதிகோரி சின்னமுட்டம் விசைப்படகு மீனவர்கள் 16-வது நாளாக போராட்டம் + "||" + Fishing in the deep sea The fishermen struggle for the 16th day

ஆழ்கடலில் தங்கி மீன்பிடிக்க அனுமதிகோரி சின்னமுட்டம் விசைப்படகு மீனவர்கள் 16-வது நாளாக போராட்டம்