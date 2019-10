மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசின் விரோத போக்கை கண்டித்து கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் பிரசார இயக்கம் மன்னார்குடியில் நடந்தது + "||" + Communist Party propaganda campaign in Mannargudi denounces hostility of central government

மத்திய அரசின் விரோத போக்கை கண்டித்து கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் பிரசார இயக்கம் மன்னார்குடியில் நடந்தது