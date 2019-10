மாவட்ட செய்திகள்

பண்ருட்டி மேம்பாலத்தின் இருபுறமும் சர்வீஸ் ரோடு அமைக்காததை கண்டித்து போராட்டம்; அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + Protest against denial of service road on both sides of Panruti Bridge

பண்ருட்டி மேம்பாலத்தின் இருபுறமும் சர்வீஸ் ரோடு அமைக்காததை கண்டித்து போராட்டம்; அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் முடிவு