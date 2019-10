மாவட்ட செய்திகள்

வங்கிகளில் கடன் வாங்கித்தருவதாக மெகா மோசடி சென்னையில் கோடிக்கணக்கில் சுருட்டிய கும்பல் கைது பரபரப்பு தகவல்கள் + "||" + In banks Fraud for bank credit borrowing in Chennai Fraud in crores The gang was arrested

வங்கிகளில் கடன் வாங்கித்தருவதாக மெகா மோசடி சென்னையில் கோடிக்கணக்கில் சுருட்டிய கும்பல் கைது பரபரப்பு தகவல்கள்