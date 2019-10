மாவட்ட செய்திகள்

அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி அறிக்கை + "||" + Anna, Mgr., To the statues of Jayalalithaa Wear the evening and pay homage Report by Minister SB Velumani

அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி அறிக்கை