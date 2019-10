மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் அருகே ரெயில்வே குடியிருப்பு பகுதியில் நாட்டு வெடிகுண்டு- பரபரப்பு + "||" + The bomb exploded in a railway quarters near Ramanathapuram

ராமநாதபுரம் அருகே ரெயில்வே குடியிருப்பு பகுதியில் நாட்டு வெடிகுண்டு- பரபரப்பு