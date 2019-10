மாவட்ட செய்திகள்

விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு, மின்னணு வாக்கு எந்திரங்களில் வேட்பாளர்களின் பெயர், சின்னம் பொருத்தும் பணி + "||" + Candidates in Electronic Voting Machines The name, logo fitting work

