மாவட்ட செய்திகள்

முத்துப்பேட்டையில் வலையில் சிக்கிய பாம்புகள் வாலிபர் துணிச்சலுடன் பிடித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தார் + "||" + Snake trapped in Muttupettai trap and handed over to Forest Department

முத்துப்பேட்டையில் வலையில் சிக்கிய பாம்புகள் வாலிபர் துணிச்சலுடன் பிடித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தார்