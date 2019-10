மாவட்ட செய்திகள்

அம்மாபேட்டை அருகே, வெடிவிபத்தில் 2 பேர் பலியான கல்குவாரிக்கு ‘சீல்’ வைப்பு - உரிமையாளர்கள் உள்பட 3 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Ammapet, 2 people killed in explosions Quarries to the 'sealed' deposits

அம்மாபேட்டை அருகே, வெடிவிபத்தில் 2 பேர் பலியான கல்குவாரிக்கு ‘சீல்’ வைப்பு - உரிமையாளர்கள் உள்பட 3 பேருக்கு வலைவீச்சு