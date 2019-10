மாவட்ட செய்திகள்

இடி, மின்னல் ஏற்படும்போது பொதுமக்கள் வெளியில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + The Collector's request is to avoid going out in public when thunder and lightning occurs

