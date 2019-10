மாவட்ட செய்திகள்

நாளை மறுநாள் நடைபெறும் விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தலில், 11 ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை காண்பித்து வாக்களிக்கலாம் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Vikravandi by-election held the day after tomorrow, You can vote for any of the 11 documents

