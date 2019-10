மாவட்ட செய்திகள்

ராமேசுவரம்-தனுஷ்கோடி இடையேயான ரெயில் பாதைக்கு மண் ஆய்வு தொடங்கியது + "||" + Soil exploration has begun on the railway line between Rameswaram-Dhanushkodi

ராமேசுவரம்-தனுஷ்கோடி இடையேயான ரெயில் பாதைக்கு மண் ஆய்வு தொடங்கியது