மாவட்ட செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு கைதி ரவிச்சந்திரன், மதுரை சிறையில் இருந்து பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதம் “7 பேரையும் விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுங்கள்” + "||" + Rajiv Gandhi murder case: From Madurai Prison Letter to the Prime Minister “Take Action to Free 7 People”

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு கைதி ரவிச்சந்திரன், மதுரை சிறையில் இருந்து பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதம் “7 பேரையும் விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுங்கள்”