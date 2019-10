மாவட்ட செய்திகள்

குறைதீர்வு கூட்டத்திற்கு வந்த விவசாயிகள் நிலுவை தொகை வழங்கக்கோரி போராட்டம் + "||" + Farmers who came to the grievance meeting Struggle to pay arrears

குறைதீர்வு கூட்டத்திற்கு வந்த விவசாயிகள் நிலுவை தொகை வழங்கக்கோரி போராட்டம்