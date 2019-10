மாவட்ட செய்திகள்

போலீசாருக்கான சம்பள உயர்வு விரைவில் அறிவிக்கப்படும் - மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி + "||" + Salary increase for police will be announced soon - Minister Basavaraj bommai interview

போலீசாருக்கான சம்பள உயர்வு விரைவில் அறிவிக்கப்படும் - மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி