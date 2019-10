மாவட்ட செய்திகள்

ஜெருசலேம் புனித பயணம் செல்ல கிறிஸ்தவர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்க காலஅவகாசம் நீட்டிப்பு + "||" + Extension of time for Christians to apply for scholarships to go on a pilgrimage to Jerusalem

ஜெருசலேம் புனித பயணம் செல்ல கிறிஸ்தவர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்க காலஅவகாசம் நீட்டிப்பு