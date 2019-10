மாவட்ட செய்திகள்

டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்க புதிய முயற்சி: பள்ளி மாணவர்களுக்கு தூய்மை தூதுவர் அடையாள அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நாகர்கோவிலில் தொடங்கியது + "||" + New initiative to prevent dengue fever For schoolchildren Purity Messenger Identity Card Presentation Program Started at Nagercoil

டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்க புதிய முயற்சி: பள்ளி மாணவர்களுக்கு தூய்மை தூதுவர் அடையாள அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நாகர்கோவிலில் தொடங்கியது