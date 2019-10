மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் தீயணைப்புத்துறையின் சார்பில் விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாட விழிப்புணர்வு + "||" + On behalf of the fire department in the district Accident-free Awareness to celebrate Diwali

மாவட்டத்தில் தீயணைப்புத்துறையின் சார்பில் விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாட விழிப்புணர்வு