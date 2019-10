மாவட்ட செய்திகள்

2-வது முறையாக அறையில் செல்போன் சிக்கியது: முருகனுக்கு வழங்கப்படும் சிறை சலுகைகளை ரத்து செய்ய ஆலோசனை- அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + 2-time cell phone found in the room Jail privileges granted to Murugan Advice to cancel Officers informed

2-வது முறையாக அறையில் செல்போன் சிக்கியது: முருகனுக்கு வழங்கப்படும் சிறை சலுகைகளை ரத்து செய்ய ஆலோசனை- அதிகாரிகள் தகவல்