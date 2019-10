மாவட்ட செய்திகள்

மத்தூர் தாலுகாவில், ஆச்சரியமான சம்பவம் சனீஸ்வர பகவானின் பாதத்தில் வந்து நின்ற காகம் பக்தர்கள் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபாடு + "||" + Lord Saneeswara Crow, who stood at the foot Pilgrimage is a special pooja

