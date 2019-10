மாவட்ட செய்திகள்

தொழிலாளர்களை பணி நீக்குவது கூடாது - தொழிற்சாலைகளுக்கு சீனியர் போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவுறுத்தல் + "||" + Workers should not be fired Senior Superintendent of Instructions to Factories

தொழிலாளர்களை பணி நீக்குவது கூடாது - தொழிற்சாலைகளுக்கு சீனியர் போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவுறுத்தல்