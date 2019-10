மாவட்ட செய்திகள்

நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாத அதிகாரிகளை கண்டித்து உண்ணாவிரதம் இருக்க அனுமதி கோரி மனு + "||" + Not executing a court order Reprimanding the authorities Petition seeking permission to remain on hunger strike

நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாத அதிகாரிகளை கண்டித்து உண்ணாவிரதம் இருக்க அனுமதி கோரி மனு