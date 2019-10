மாவட்ட செய்திகள்

கடற்கரை மேலாண்மை மண்டலம் அமைக்க எதிர்ப்பு: மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை + "||" + Opposition to set up beach management zone The fishermen did not go to sea

கடற்கரை மேலாண்மை மண்டலம் அமைக்க எதிர்ப்பு: மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை