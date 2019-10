மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: அதிகபட்சமாக சிதம்பரத்தில் 51.90 மில்லி மீட்டர் பதிவு + "||" + Widespread rain in the district To a maximum of 51.90 millimeters recorded in Chidambaram

மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: அதிகபட்சமாக சிதம்பரத்தில் 51.90 மில்லி மீட்டர் பதிவு