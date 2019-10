மாவட்ட செய்திகள்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் டாக்டர் பணியிடங்களை நிரப்புவது குறித்து பதில் அளிக்க வேண்டும் - மதுரை ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + In early health centers The doctor must answer the question of filling the workplace - Madurai High Court notice

ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் டாக்டர் பணியிடங்களை நிரப்புவது குறித்து பதில் அளிக்க வேண்டும் - மதுரை ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்