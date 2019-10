மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் கனமழை: மதியம்பட்டி தரைப்பாலம் உடைந்து 5 கிராமங்களுக்கு போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Heavy rains experienced throughout the district Matiyampatti Road bridge collapse Traffic impact on 5 villages

மாவட்டம் முழுவதும் கனமழை: மதியம்பட்டி தரைப்பாலம் உடைந்து 5 கிராமங்களுக்கு போக்குவரத்து பாதிப்பு