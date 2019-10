மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையின் 36 சட்டசபை தொகுதிகளில்50.67 சதவீதம் வாக்குப்பதிவுதேர்தல் கமிஷன் அறிவிப்பு + "||" + In 36 assembly constituencies of Mumbai 50.67 per cent turnout

மும்பையின் 36 சட்டசபை தொகுதிகளில்50.67 சதவீதம் வாக்குப்பதிவுதேர்தல் கமிஷன் அறிவிப்பு