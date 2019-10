மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரி அருகே, அளக்கரை சாலையில் குட்டிகளுடன் உலா வந்த கரடி,வாலிபரை துரத்தியது + "||" + Near Kotagiri On the Alagarai road The bear, who was surfing with the cubs Chased the youth

