மாவட்ட செய்திகள்

தென்மாதிமங்கலத்தில் மனுநீதி நாள் முகாம் 143 பயனாளிகளுக்கு ரூ.54¼ லட்சம் நலத்திட்ட உதவிகள் - கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + Manu Justice Day Camp at Southmatimangalam 143 beneficiaries Rs.54¼ lakh Welfare assistance Presented by the Collector

தென்மாதிமங்கலத்தில் மனுநீதி நாள் முகாம் 143 பயனாளிகளுக்கு ரூ.54¼ லட்சம் நலத்திட்ட உதவிகள் - கலெக்டர் வழங்கினார்