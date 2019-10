மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிக்கு அரிவாள் வெட்டு: மைத்துனர் உள்பட 2 பேருக்கு 3 ஆண்டு ஜெயில் தண்டனை + "||" + Cut the sickle to the farmer For 2 people, including a nephew 3-year jail sentence

விவசாயிக்கு அரிவாள் வெட்டு: மைத்துனர் உள்பட 2 பேருக்கு 3 ஆண்டு ஜெயில் தண்டனை