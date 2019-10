மாவட்ட செய்திகள்

கற்பழிப்பு வழக்கில்வாலிபரின் தூக்கு தண்டனையை ஐகோர்ட்டு ரத்து செய்ததுசம்பவத்தின் போது அவர் சிறுவன் என்பதால் நடவடிக்கை + "||" + In the case of rape Plaintiff's execution High Court revoked

கற்பழிப்பு வழக்கில்வாலிபரின் தூக்கு தண்டனையை ஐகோர்ட்டு ரத்து செய்ததுசம்பவத்தின் போது அவர் சிறுவன் என்பதால் நடவடிக்கை