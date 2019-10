மாவட்ட செய்திகள்

பயிர்க்காப்பீட்டு இழப்பீட்டு தொகை வழங்கக்கோரி கூட்டுறவு வங்கியை முற்றுகையிட்டு விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + Farmers' protest over blockade of Co-operative Bank for payment of crop compensation

பயிர்க்காப்பீட்டு இழப்பீட்டு தொகை வழங்கக்கோரி கூட்டுறவு வங்கியை முற்றுகையிட்டு விவசாயிகள் போராட்டம்