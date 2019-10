மாவட்ட செய்திகள்

தாராவி சட்டசபை தொகுதியில்4-வது முறையாக வர்ஷா கெய்க்வாட் வெற்றி + "||" + In the Daravi Assembly constituency Varsha Gaekwad wins for the 4th time

தாராவி சட்டசபை தொகுதியில்4-வது முறையாக வர்ஷா கெய்க்வாட் வெற்றி