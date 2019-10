மாவட்ட செய்திகள்

புனே மாவட்டத்தில்பா.ஜனதா கூட்டணியை வீழ்த்திய தேசியவாத காங்கிரஸ்9 இடங்களில் வெற்றி + "||" + In the Pune district The BJP defeated the Alliance Nationalist Congress

