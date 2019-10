மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்காலில் இருந்து ராட்சத எந்திரம் வரவழைப்பு: ஆழ்துளை கிணற்றின் அருகே குழிதோண்டி குழந்தை மீட்கப்படும் + "||" + Giant machinery coming from Karaikal: near the deep well The child will be rescued

காரைக்காலில் இருந்து ராட்சத எந்திரம் வரவழைப்பு: ஆழ்துளை கிணற்றின் அருகே குழிதோண்டி குழந்தை மீட்கப்படும்