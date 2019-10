மாவட்ட செய்திகள்

வவ்வால்களை பாதுகாக்க தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்கும் பொதுமக்கள் + "||" + The public who avoids crackers on Diwali to protect bats

வவ்வால்களை பாதுகாக்க தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்கும் பொதுமக்கள்